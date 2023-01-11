الرئيس العراقي يؤكد استعداد بلاده لتقديم المساعدة للشعب الأردني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، استعداد العراق لتقديم المساعدة للشعب الأردني.

وقالت رئاسة العراقية في بيان، إن عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له، مبينا انه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهميتها والعمل على تنميتها وتقويتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأكّد الرئيس العراقي أن علاقات العراق والأردن متينة وراسخة، وهي محل فخر واعتزاز وتخدم المصالح المشتركة"، لافتا إلى "استعداد العراق لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني.

وشدد على ضرورة إدامة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من العلاقات في ترسيخ استقرار المنطقة وسلامها، وبالأخص ضد عدونا المشترك، الإرهاب والتطرف"، لافتا الى "الأوضاع العامة في العراق وما يشهده من استقرار أمني وسياسي واقتصادي يساهم في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في البلاد.

وأكد أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة، مشيرا الى موقف الأردن الداعم للشعب العراقي.

وتابع أن العراق تمكن من تشكيل حكومة جادة وفاعلة في تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه نقل الوفد النيابي الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس، مشيرا إلى اعتزاز الملك بالعراق وحرصه على إدامة العلاقات القوية وتأكيده على دعم العراق وشعبه.

وحمل الرئيس العراقي رئيس مجلس النواب الأردني تحياته إلى العاهل الأردني وتمنياته له بالصحة والنجاح وللشعب الأردني بالتقدم والازدهار.

وأشار الوفد إلى تطلع الأردن للتعاون في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية"، مؤكدا على "الدور الأساسي للعراق في القضاء على داعش الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.