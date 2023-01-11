بعد شجار قمة أتلتيكو وبرشلونة.. إيقاف توريس وسافيتش مباراتين فى الليجا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الأربعاء، إيقاف الثنائي فيران توريس وستيفان سافيتش لاعبي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأكد الاتحاد إيقاف الثنائي مباراتين في الليجا الإسبانية بعد شجار الثنائي في قمة الدوري الإسباني الجولة الماضية الذي تحصل فيه الثنائي على البطاقة الحمراء.

وحصل كل من فيران توريس، وستيفان سافيتش على بطاقة حمراء، بعد دخولهما في مشاجرة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. وجاء تقرير حكم المباراة عن الواقعة كالآتي: "في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب (11) فيران توريس بسبب استمرار جذب المنافس من شعره.. وفي الدقيقة 90 تم طرد اللاعب (15) ستيفان سافيتش بسبب جذب المنافس من رقبته، مستخدما ذراعه بقوة مفرطة".

وانتهت المباراة بفوز البارسا بهدف نظيف لينفرد بصدارة الليجا برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

ولن يؤثر الإيقاف على موقف توريس من المشاركة في كأس السوبر الإسبانية، التي تنطلق اليوم في السعودية. ويلعب برشلونة مع ريال بيتيس في نصف نهائي السوبر الإسباني، مساء غد الخميس، ويمكن للمدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، الاعتماد على فيران في اللقاء دون مشاكل، لأن العقوبة ستطبق على مباريات الدوري الإسباني، إذ سيغيب اللاعب بذلك عن مباراتي خيتافي وجيرونا.

وجاءت قائمة برشلونة للسوبر الإسباني على النحو الآتي:

حراس المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، إيناكي بينا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، سيرجي روبرتو، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، جوليس كوندي، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري، جافي، بابلو توري، فرانك كيسي.

الهجوم: فيران توريس، ممفيس ديباي، رافينيا، عثمان ديمبيلي، آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

ويواجه برشلونة فريق ريال بيتيس، يوم الخميس في التاسعة أيضًا وكلتا المباراتين على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، فيما سيلتقي ريال مدريد نظيره فالنسيا، مساء غد في التاسعة مساءً بالدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 15 يناير الجاري على نفس الملعب.