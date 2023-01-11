مدير «تعليم القاهرة» يتفقد سير أعمال امتحانات النقل

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك بمقر مدرسة "أنس بن مالك الرسمية لغات" التابعة لإدارة الشروق التعليمية.

كما اطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ووجه موسى للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة " اللغة الإنجليزية"، بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادى الامتحان فى مادة "الدراسات الاجتماعية"، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان فى مادتى "التربية الدينية، مجال صناعى أو زراعى".

وأكد مدير المديرية على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول.

كما استمع أيمن موسى لآراء أولياء الأمور، ووجه رسالة طمأنة للجميع.