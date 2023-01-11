الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير «تعليم القاهرة» يتفقد سير أعمال امتحانات النقل

جولة تفقديه
جولة تفقديه

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك بمقر مدرسة "أنس بن مالك الرسمية لغات" التابعة لإدارة الشروق التعليمية.

كما اطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ووجه موسى للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة " اللغة الإنجليزية"، بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادى الامتحان فى مادة "الدراسات الاجتماعية"، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان فى مادتى "التربية الدينية، مجال صناعى أو زراعى".

وأكد مدير المديرية على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول. 

كما استمع أيمن موسى لآراء أولياء الأمور، ووجه رسالة طمأنة للجميع.

الألتزام بالأجراءات الأحترازي أعمال إمتحانات إدارة الشروق التعليمية اداء الامتحانات إجراءات الاحترازية التربية الدينية الاحترازية والوقائية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

رئيس مدينة 15 مايو: الانتهاء من قبول طلبات متضرري السيول.. غدا

القومى للمرأة يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام ضد برنامج ياسمين عز: يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من المصريات

سعر الدولار فى البنوك المصرية

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات والمدارس

رفع 97 سيارة ودراجة نارية مخالفة بالشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟