«تعليم الغربية» تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت من الثالث من يناير الحالي، وتستمر حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف الصف الرابع والخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

وذلك حرصا منه على الاطمئنان لحسن سير امتحانات النقل بجميع مدارس المحافظة، وشملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين، مدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة الفردوس الخاصة، حيث اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي بالإضافة إلى الشيت الالكتروني تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

وشدد "حسن" خلال جولته على ضرورة تأمين الكنترول، والتأكد من صلاحية طفايات الحريق، وسلامة وتشغيل خط الحريق، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، مؤكداً على التعليمات الخاصة بذلك والواردة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة.

وصرّح وكيل الوزارة، أن اليوم يؤدي الامتحان نحو 113466 طالبًا وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 112045 طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، مادتي العلوم والمهارات المهنية، ونحو 90075 طالب وطالبة من الصف الثاني الإعدادي العام مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، فيما يؤدي 17930 طالب وطالبة من الصف الثاني والرابع التجاري والفندقي، و16916 طالبًا وطالبة من الصف الثاني والثالث الصناعي، و3360 طالبًا وطالبة من الصف الثاني الزراعي، مواد مختلفة طبقًا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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