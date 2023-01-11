طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة.. وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى التحرير فى إمبابة

استطاعت الدولة المصرية أن تحدث طفرة في القطاع الصحي على كافة المستويات بمختلف المستشفيات، فتولى الحكومة اهتماما كبيرا بمشروعات القطاع حرصا على سلامة المرضى، ومن ضمن المشروعات وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى التحرير العام بإمبابة فى محافظة الجيزة.

يأتي مشروع وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى التحرير العام، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تسليمه مشروع في مايو عام ٢٠٢٢.

وحدة غسيل الكلوي

تضم وحدة الغسيل الكلوي 10 ماكينات مجهزة، وقد افتتحها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كما افتتح وحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفى بعد تجهيزه.

جهود وزارة الصحة

كانت قد أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن إنشاء عدد من وحدات الغسيل الكلوي في مختلف المستشفيات بعدد من المحافظات، تم إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي، تركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، توفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسي كلى وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجاري 2022.

الغسيل الكلوي

جرى إنشاء وتشغيل 10وحدات للغسيل الكلوى فى قرية تبلنت بمحافظة الغربية، رأس سدر، حميات الغردقة، ملوى التخصصي، مدينة أسيوط الجديدة، محلة مرحوم، جراحات المرج، العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ، مجمع طبى طنطا للتأمين الصحي ، الهلال بشبين الكوم للتأمين الصحى، تجهيز عناية متوسطة مخصصه لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفي المنزلة المركزي.

كما تم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعه للفيوم العام، ودمياط العام، ومنية النصر بالدقهلية، وقنا العام، وقويسنا العام، وحميات الغردقة، والطلبة اسبورتنج بالاسكندرية.