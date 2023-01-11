حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في قرية بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، برئاسة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث من ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار داخل منزل ميكانيكي، بقرية شنواي التابعة لدائرة المركز يعد بلاغ من الأهالي.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العقيد محمد أبو العزم، والذي يفيد باستقبال بلاغ من بعض الأهالي، بقيام شخص وآخرين بالتنقيب على الآثار داخل منزله بقرية شنواي دائرة مركز أشمون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعقب ورود البلاغ انتقلت على الفور قوة أمنية لمحل البلاغ ونجحت في القبض على “أ، ع، ا 50 عاما موظف ومقيم الدقهلية، وم، م، ح 30 عاما عامل مقيم الجيزة، و” س، ل، س 45 ميكانيكي ونجل شقيقته م، ن، م 22 سائق مقيم الجيزة، أثناء قيامهم بالتنقيب على الآثار داخل منزل الأول.

وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار، وضُبطت أدوات الحفر وبمواجهتهم بالاتهام، اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، وحرر ضباط مركز شرطة أشمون محضر بالواقعة حمل رقم 369 إداري المركز لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من هيئة الآثار بالمنوفية بمعاينة المكان وبيان تبعيته للهيئة أو من عدمه.