قافلة جامعة المنوفية الطبية توقع الكشف على العاملين وأسرهم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بمشاركة كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية التطبيقية ومعهد الكبد تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف على ما يقرب من ٣٠٠ عضو من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وأسرهم وتوزيع الأدوية مجانًا، وذلك بالإدارة العامة للجامعة.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها الرمد والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والعظام والجلدية وطب الأسرة والباطنة ونفسية وعصبية وأطفال وأمراض الكبد وفيرس سي، هذا وضمت القافلة مجموعة متميزة من أطباء جامعة المنوفية.

شارك في تنفيذ القافلة الدكتور هاني شريم، وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي، وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلاء فتحي، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع.