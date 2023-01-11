تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري وترتيب الفريقين في الدوري المصري 2023

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، على إستاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله نيمار - محمد عبد الشافي

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفي زيزو - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويفتقد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في مباراة اليوم لخدمات كلًا من أحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة، بينما استعاد الفريق لجهود يوسف أسامة نبيه.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، خلف كلًا من الأهلي وفيوتشر أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 30 و26 نقطة على التوالي، بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

يدير مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، الحكم إبراهيم نور الدين، ويساعده كلًا من أحمد حسام طه وشريف عبد الله، ومعهم هشام الفلال حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى مصطفى مدحت حكم فيديو، وأحمد توفيق مساعد حكم فيديو.