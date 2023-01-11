بتكلفة 12,5 مليون جنيه.. الجيزة تدعم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بالبدرشين

تسعى الدولة لتقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية والأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، وتعد المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين ضمن خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة ومدها بمعدات جديدة من أجل تحسين البيئة،مما سسهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع الجيزة.

تتضمن معدات المحطة الوسيطة 4 سيارات رأس جرار نصف مقطورة سعة 40 متر ولودر 1.3 متر، ضمن مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمن دعم محافظة الجيزة بتكلفة 12,5 مليون جنيه.

كلفت وزارة التنمية المحلية محافظ الجيزة بتدريب السائقين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، كما تحرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى.

تنسق وزارة التنمية المحلية مع الوزارات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة علي احسن وجه ضمن الإنجازات التي يسعي إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة تشكيل الشارع المصري والحفاظ عليه حتي يظهر علي أجمل وجه.