بينها ممارسة الرياضة.. كيف يمكن رفع المناعة لأجسامنا؟

يوفر أسلوب الحياة الصحي العديد من الفوائد، بما في ذلك المساعدة في الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، فائدة أخرى مهمة هي أن الروتين الصحي يعزز مناعتك.

ويوضح الدكتور إسماعيل الطراد أخصائي أمراض الباطنة، بعض الطرق التى من شأنها رفع مناعة الجسم.

يعد جهاز المناعة هو وسيلة الجسم لحماية نفسه من العدوى والأمراض، إنه يحارب كل شيء من فيروسات البرد والأنفلونزا إلى الحالات الخطيرة مثل السرطان.

أنظمتنا المناعية معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل، تعمل اللقاحات على بناء مناعة ضد أمراض معينة، بعض الطرق الإضافية التي يمكنك من خلالها تقوية جهاز المناعة لديك تتمثل في تناول الطعام بشكل جيد وممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وعدم التدخين وتجنب الإفراط في تناول الكحول.

المساعدة الغذائية

الأكل الجيد يعني التأكيد على الكثير من الفواكه والخضروات، والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، والحليب ومنتجات الألبان منزوعة الدسم أو قليلة الدسم، الأكل الجيد يعني أيضًا الحد من الدهون المشبعة والكوليسترول والملح والسكريات المضافة.

يوفر الأكل الجيد العديد من العناصر الغذائية التي تدعم وظيفة المناعة المثلى مع ذلك، فإن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون ضارًا، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى مكملات غذائية.

كن نشيطًا بدنيًا

يساعدك النشاط البدني المنتظم على الشعور بالتحسن والنوم بشكل أفضل وتقليل القلق.. يمكن للنشاط البدني، جنبًا إلى جنب مع الأكل الصحي، أن يساعد الشخص في الحفاظ على وزن صحي.

يوفر اتباع توصيات النشاط البدني لعمرك فوائد فورية وطويلة الأجل، تشير الأبحاث الناشئة أيضًا إلى أن النشاط البدني قد يفيد المناعة.

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد على وظائف جسمك.. ترتبط السمنة، التي تُعرّف على أنها مؤشر كتلة الجسم (BMI) البالغ 30 أو أكثر لدى البالغين، بضعف وظائف المناعة. 6،7 السمنة قد تقلل أيضًا من فعالية اللقاح للعديد من الأمراض ، بما في ذلك الأنفلونزا 8 والتهاب الكبد B و 9،10،11 والكزاز.

تشمل الطرق الآمنة للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي تقليل التوتر وتناول الأطعمة الصحية والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحصول على قسط كاف من النوم

يتزايد الدليل العلمي على أن قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على أجزاء مختلفة من جهاز المناعة.. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطور مجموعة متنوعة من الاضطرابات.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يجعل التدخين الجسم أقل نجاحًا في مكافحة الأمراض.. يزيد التدخين من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز المناعي بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.