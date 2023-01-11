الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو توافق على طلب كازاخستان باستخدام خطوطها لتصدير النفط لألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الحكومة الكازاخستانية إنها تلقت إذنًا من موسكو لاستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الروسية لتصدير النفط إلى ألمانيا.

 

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكتشولاتوف قوله: "لدينا التأكيد الشفوي"، مضيفًا أنه يمكن ضخ 20 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا خلال شهر يناير الجاري.

 

وأوضح أكتشولاتوف أنهم في انتظار الموافقة الرسمية من روسيا من أجل تحديد تاريخ البدء لعمليات التوريد.

 

ولا تستورد ألمانيا النفط الروسي منذ بداية هذا العام بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وما نتج عنها من عقوبات ضد موسكو.

 

وبعد حظر واردات النفط الروسي عبر ناقلات يُطبق اعتبارًا من بداية هذا العام حظر واردات نفطية من روسيا عبر خط أنابيب "دروجبا". 

 

تنظيم عطاءات للنفط

وعلى إثر ذلك تبحث مصفاة "بي سي كيه" في مدينة شفيت الألمانية عن بدائل للنفط الروسي. والمصفاة مهمة لتزويد شرق ألمانيا بالنفط. 

 

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية مؤخرًا أنه من المقرر تسليم النفط الكازاخستاني لمصفاة "بي سي كيه" في شهر يناير الجاري، ويجرى حاليًا تنظيم تقديم عطاءات لهذا الغرض في كازاخستان.

 

ووفقًا لأكتشولاتوف، يمكن لكازاخستان تسليم 1.5 مليون طن من النفط الخام إلى ألمانيا خلال العام، مضيفًا أنه يمكن للدولة أن تزيد صادراتها من 6 إلى 7 ملايين طن سنويًا على أكثر تقدير.

 

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن القيادة الروسية مستعدة من حيث المبدأ لإتاحة خط أنابيب "دروجبا" لتصدير النفط الكازاخستاني. 

 

وتم إنشاء خط أنابيب "دروجبا" خلال الفترة من عام 1959 حتى عام 1964 ويمتد على ثلاثة خطوط من الأراضي الروسية إلى أوروبا الغربية.

 

 ويمر الخط الشمالي عبر بولندا إلى ألمانيا ليصل إلى مصفاة شفيت.

موسكو الحكومة الكازاخستانية ضخ ​الغاز الخطوط الروسية تصدير النفط إلى ألمانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

«القاهرة لها ثقل دبلوماسي».. تقرير: تعاون الهند مع مصر ضرورة استراتيجية إضافية

الأرز بـ15 جنيهًا والزيت بـ35.. أسعار السلع فى معارض «أهلا رمضان»

وزير الصحة يبحث التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين

«الصحة العالمية» تطرح 3 إجراءات أساسية لمكافحة انتشار كورونا

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

سقوط تاجرى عملة أجنبية فى السوق السوداء بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟