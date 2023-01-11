دراسة عالمية: مصر تمتلك أكبر الإمكانات لتنمية قدراتها الرقمية

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تمتلك أكبر الإمكانات لتنمية قدراتها الرقمية، وتوفر لـ 71% من سكانها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وكشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية "ماكينزي آند كومباني"، أن التبني الرقمي في مصر والشرق الأوسط ينمو خلال الأشهر الستة الماضية بشكل جعلها على قدم المساواة مع الاقتصادات الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقالت الدراسة أيضا تتمتع الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بأعلى درجة من الرقمنة، حيث يتمتع 99 في المائة من السكان بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

تبلغ نسبة الرقمنة في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، 90 في المائة، في حين أن مصر، التي وصفتها شركة ماكينزي بأنها تمتلك أكبر إمكانات لتنمية قدراتها الرقمية، توفر 71 في المائة من سكانها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

كتب محللو McKinsey في التقرير: "سيكون تصميم العروض حسب الدولة والصناعة عنصرًا حاسمًا في تلبية احتياجات المستهلكين الرقميين والاستفادة من القيمة الكاملة للعروض الرقمية".

"تتمتع الشركات عبر الصناعات أيضًا بفرصة إعادة تخصيص حصة أكبر من إنفاقها الإعلاني للقنوات الرقمية لإشراك المستهلكين بشكل أكثر فعالية."

تركز الشركات والحكومات في المنطقة على تعزيز تحولها الرقمي نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في الاقتصاد والمجتمع ، حيث يستعد العالم لمستقبل تدعمه التكنولوجيا إلى حد كبير.

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن عدة مبادرات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والمعاملات اليومية.

وقالت الدراسة إن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بواحد من أعلى معدلات المشاركة الرقمية للمستهلكين على مستوى العالم ، ويمكن للشركات الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات عبر الإنترنت.

قال ماكنزي: "لدى الشركات في المنطقة فرصة لخلق ميزة من خلال تطوير ميزات ووظائف متطورة مصممة خصيصًا للمستهلكين في الشرق الأوسط والتي يمكن تصديرها إلى أسواق أخرى حول العالم".

ومع ذلك ، فإن الثقة في القنوات الرقمية لا تضمن الرضا ، حيث تحتاج الشركات إلى التركيز على العوامل التي يقدرها المستهلكون أكثر من غيرها.

وقالت الدراسة: "تحتاج الشركات إلى إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم ، وتوافر المنتج والمعلومات لأن هذه العوامل مسؤولة عن معظم استياء المستخدمين".

"الخبر السار هو أن الشركات في وضع يمكنها من تحسين أدائها في كل من هذه المقاييس - وبالتالي رضا المستهلك."

التطبيقات تقود الطريق

ووجدت الدراسة أن المستهلكين في الشرق الأوسط يتفوقون "بأغلبية ساحقة" على استخدام الجوّال ، ويتفوقون على استخدام مواقع الويب.

كان لدى المملكة العربية السعودية أعلى تفاعل مع التطبيق ، حيث يفضل أكثر من نصف المستهلكين هذه القناة. بلغ استخدام التطبيقات في الإمارات العربية المتحدة ومصر 45 في المائة و 40 في المائة على التوالي.

ونتيجة لذلك ، كانت مشاركة المستهلكين في التطبيقات في البلدان الثلاثة أعلى 1.6 مرة من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ، حيث لا تزال مواقع الويب مهيمنة ، بحسب ماكنزي.

لم تتفوق أي منطقة أخرى في الدراسة على مشاركة التطبيق بنسبة 40 في المائة ، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأقرب بنسبة 38 في المائة.

وجدت الدراسة أن المستهلكين في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ما زالوا يفضلون استخدام مواقع الويب.