فيوتشر يسعى للحفاظ على المركز الثانى فى مواجهة بيراميدز

يشهد ستاد السلام في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فيوتشر وبيراميدز في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز .

فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمس تعادلات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وجمع 11 نقطة من آخر خمس مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو وسيراميكا كليوباترا، والتعادل مع طلائع الجيش وسموحة، لكن شباكه اهتزت خمس مرات في آخر ثلاث مباريات، لذلك حرص علي ماهر على علاج الأخطاء الدفاعية من أجل الفوز وتقليص فارق النقاط مع الأهلي المتصدر إذا تعثر غدا أمام المصري.

واختار علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمود جنش ومحمود حمدي ومحمد طارق وسعد سمير ومحمود مرعي وعلي زعزع ومحمود رزق وجوزيف جوناثان وباسم علي وعبد الله ياسين وغنام محمد وكريم نيدفيد ومحمد رضا ومصطفى البدري وهشام حافظ ومحمد فاروق وناصر ماهر ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي ومروان محسن وحاجي باري وعمر السعيد وأحمد عاطف.

وشهدت القائمة عودة محمود جنش وأحمد عاطف وناصر ماهر بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد بسبب الإصابة .

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الرابع برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف وجمع 9 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على أسوان والاتحاد وغزل المحلة والهزيمة أمام الداخلية والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 والتساوي مع فيوتشر.

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد فتحي وإسلام عيسى ومحمود دونجا وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي وإبراهيم توريه وهشام محمد ووليد الكرتي وإبراهيم عادل وعبد الله مجدي وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي ودودو الجباس .

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحي بينما يغيب محمد الشيبي ورمضان صبحي بسبب الإصابة.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده هاني عبد الفتاح ووائل شعبان ومعهم هشام القاضي حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو، وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.