الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يواجه طلائع الجيش فى مباراة الفرصة الأخيرة لطارق العشرى

فريق سموحة
فريق سموحة

يستضيف سموحة فريق طلائع الجيش في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد الإسكندرية في افتتاح الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز.

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من فوز وحيد و7 تعادلات و4 هزائم ويملك أضعف هجوم في الدوري ولم يسجل سوى أربعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف ولم يسجل سوى هدف واحد في آخر 7 مباريات،وجمع منها خمس بالنقاط بالتعادل السلبي مع المقاولون والداخلي والأهلي وغزل المحلة والتعادل 1-1 مع فيوتشر والهزيمة أمام الاتحاد وفاركو بنتيجة واحدة صفر – 2 ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 وقد تكون مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لطارق العشري وسط انقسام مجلس الإدارة بين بقاءه ورحيله.

واختار طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، 22 لاعبًا في قائمة المباراة: الهاني سليمان وعمر صلاح وأحمد السعدني وأحمد عبد الحكم ومحمود شبانة وشريف رضا وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه وطارق علاء والصباحي عماد وأحمد جمال وصديق أوجولا ومحمد نادي وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليم وبنجامين بواتينج وحسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن وأبو بكرليادي.

في المقابل يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات وخمس هزائم وسجل 14 هدفا ودفاعه هو الأضعف في الدوري واهتزت شباكه 19 مرة ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والهزيمة أمام المقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16 والبقاء بعيدا عن مراكز الهبوط .

وحرص محمد يوسف على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة المقاولون وأدت للهزيمة من أجل العودة بنتيجة إيجابية .

 يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد عبد المنعم وعمرو جمعة ومعهم عمرو عايد حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز سموحة طلائع الجيش طارق العشري محمد يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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