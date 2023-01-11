الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

يائير لابيد
يائير لابيد

طالب عضو الكنيست تسفيكا فوجل، المُنتمي لحزب "العظمة اليهودية" اليميني المُتطرف، بالقبض على أعضاء الكنيست المُعارضين يائير لابيد رئيس الحكومة السابقة، وبيني جانتس وزير الدفاع السابق بتهمة الخيانة.


ودعا فوجل، حسب القناة الإسرائيلية السابعة، إلى القبض على عضو الكنيست السابق عن حزب (ميرتس) يائير جولان، ورئيس هيئة الأركان المُشتركة السابق موشيه يعلون إلى الاعتقال بالتهمة ذاتها.
 

وقال فوجل، المنتمي للحزب الذي يقوده وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير: "هناك حاجة للقبض على هؤلاء الأربعة.. إنهم أخطر الناس هنا الآن".
 

وعندما سُئل عن أسباب دعوته لإلقاء القبض عليهم، أجاب " إنهم يتحدثون الآن عن حرب أهلية ويدعون إلى الحرب .. إذا كانوا يدعون إلى مظاهرة سأمنحهم حق التظاهر، لكنهم يعاملونني كعدو .. هذه خيانة للدولة وهذا سبب الدعوة لإلقاء القبض عليهم".

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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