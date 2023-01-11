الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قديروف: أكثر من 21 ألف مقاتل شيشانى يشاركون فى العملية الخاصة بأوكرانيا

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني، شاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وأكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة.

 

وكتب قديروف على قناته في "تيليجرام": "لقد استمعت إلى تقرير رئيس برلمان جمهورية الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماغوميد داودوف، ومنذ بداية العملية الخاصة، شارك أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني".

 

كما أشار رئيس المنطقة، إلى أن موضوع توفير المقاتلين الشيشان هو في المقام الأول، فهم مزودون بكل ما هو ضروري، وأضاف: "أنا شخصيا على اتصال بقادة القوات الخاصة الشيشانية".

 

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن مهمتها هي "حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

 

ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية الخاصة هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي توفر ضمانات لأمن روسيا.

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وائل لطفي

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