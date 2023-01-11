الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حضور النجوم إلى حفل جولدن جلوب 2023.. (صور)

حفل جولدن جلوب 2023
حفل جولدن جلوب 2023

حضر العديد من النجوم العالمية إلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، من بينهم الممثلة الأسترالية الشابة ميلي ألكوكالتي اشتهرت بدور الأميرة رينيرا في مسلسل House of the Dragon المرشح لجائزة أفضل عمل درامي.

حفل جولدن جلوب 2023

وحرص الممثل إيدي ريدماين على اصطحاب زوجته هانا على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، وهو مرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Good Nurse.

حفل جولدن جلوب 2023

بالإضافة إلى حضور لافيرن كوكس، وجلين باول بطل فيلم Top Gun: Maverick وشيريل لي رالف بطلة مسلسل Abbott Elementary المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.
 

حفل جولدن جلوب 2023

ويقام  حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي. 

 

حفل جولدن جلوب 2023

 

حفل جولدن جلوب 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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حضور النجوم إلى حفل جولدن جلوب 2023.. (صور)

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