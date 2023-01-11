حضور النجوم إلى حفل جولدن جلوب 2023.. (صور)

حضر العديد من النجوم العالمية إلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، من بينهم الممثلة الأسترالية الشابة ميلي ألكوكالتي اشتهرت بدور الأميرة رينيرا في مسلسل House of the Dragon المرشح لجائزة أفضل عمل درامي.

حفل جولدن جلوب 2023

وحرص الممثل إيدي ريدماين على اصطحاب زوجته هانا على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، الذي يقام حاليا في لوس أنجلوس، وهو مرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Good Nurse.

حفل جولدن جلوب 2023

بالإضافة إلى حضور لافيرن كوكس، وجلين باول بطل فيلم Top Gun: Maverick وشيريل لي رالف بطلة مسلسل Abbott Elementary المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.



حفل جولدن جلوب 2023

ويقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي.

حفل جولدن جلوب 2023