الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تلتقى نظيرها الأوكرانى

مفوضة حقوق الإنسان
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أنها التقت بنظيرها الأوكراني، دميتري لوبينيتس، لمناقشة قضايا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين.

وقالت موسكالكوفا في قناتها على"تيليغرام": "اليوم، تم عقد اجتماع مقرر سابقا مع مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميتري لوبينيتس.. ناقشنا قضايا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين".

وفي وقت سابق، صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، أنها ناقشت نظيرها الأوكراني، عقد اجتماع محتمل في تركيا خلال الشهر الجاري.

وقالت موسكالكوفا: "أؤكد أنني أخطط لعقد مثل هذا اللقاء.. حيث إنه سيعقد منتدى كبيرا على الأراضي التركية، ينظمه مفوض حقوق الإنسان التركي.. وسيتواجد هناك العديد من مفوضي حقوق الإنسان من مختلف الدول، ونحن نناقش بشكل أولي إمكانية عقد لقاء وجدول الأعمال التقريبي لمفاوضاتنا، من 12 إلى 14 يناير الجاري".

وكان قد ذكر لوبينيتس، أنه يخطط للقاء نظيرته الروسية موسكالكوفا، في المستقبل القريب.

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مفوضة حقوق الإنسان الروسية تلتقى نظيرها الأوكرانى

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