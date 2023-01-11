قفزة فى الصادرات الزراعية لـ6.5 مليون طن

أوضح الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، أسباب الزيادة الغير مسبوقة في صادرات مصر الزراعية، قائلًا:"إن هناك زيادة سنوية لحجم الصادرات، لكن هذا العام شهد طفرة كبيرة متمثلة في حجم إنتاج وتصدير أكبر".

وأضاف فؤاد خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك قفزة في الصادرات الزراعية لـ6.5 مليون طن، سواء محاصيل الخضر أو الفاكهة، لافتاً إلى أن المرتبة الأولى كانت للموالح ثم تأتي البطاطس، ومن ثم يأتي العنب والفاصوليا والكثير من المحاصيل المتنوعة.

وأوضح أن هناك أسباب لزيادة الصادرات المصرية الزراعية للأسواق الخارجية، برغم كم المعوقات الدولية الموجودة على الساحة العالمية، لكن نجد في النهاية آفاق تصديرية، وكان يوجد طفرة وقفزة تصديرية هذا العام نتيجة جهود سنوات مضت والتي يتم جني ثمارها حالياً، منها نظام التتبع والتكويد ومنها أن مصر تطبق أفضل الأساليب للممارسات الزراعية الجيدة طبقاً للمواصفات العالمية.