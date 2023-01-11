«وحش أسطورى بحرى».. ماهية وأعراض متحور «كراكن»

أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، ماهية وأعراض متحور "كراكن"، قائلًا: "إن كراكن كوفيد مأخوذ من الوحش الأسطوري البحري الذي كان يخرج من البحار عند الذهاب للصيد".

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن "كراكن" مسمى إعلامي بعض الشيء، لافتاً إلى أن هذا المتحور من سلالة أوميكرون سريع الإنتشار أكثر من السلالة الأم التي كانت منتشرة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن معدلات الإنتشار في متحور "كراكن" عالية بدرجة كبيرة، لدرجة أنه يمتلك القدرة على التهرب المناعي، لافتاً إلى أن التهرب المناعي هو قدرته على إصابة أشخاص لديهم أجسام مضادة نتيجة إصابة سابقة أو أنهم أخذوا اللقاحات، لافتاً إلى أن اللقاحات تقي من الإصابات الشديدة، وتجعل الإصابات في مجملها بسيط.

وأشار إلى أن علامات الإصابة بمتحور "كراكن" تشبه علامات الإصابة بالبرد حيث يصاب المريض بأوجاع في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الأنف ولا يكون هناك إصابة في الجهاز التنفسي السفلي، أي لا يكون هناك ضيق في النفس أو صعوبة في التنفس ونقص في الأكسجين.