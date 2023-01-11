الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إغناطيوس يترأس احتفال الكلية الأكليريكية بعيد الميلاد

جانب من الحفل
جانب من الحفل

احتفلت كلية "البابا كيرلس الأول والبابا شنودة الثالث الإكليريكية بالمحلة الكبرى"، بحضور الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، بعيد الميلاد المجيد مع الطلبة والخريجين ولفيف من الأساتذة وكهنة المحلة الكبرى.

 

وبدأ الحفل بكلمة وكيل الكلية القس أثناسيوس بنيامين، الذي رحب بالحضور، ثم ردد الحضور لحن ذكصولوجية الميلاد وفقرات ترانيم ومسابقات.

 

واختتم الحفل بكلمة الأنبا أغناطيوس الذى هنئ الجميع فى البداية بالعيد، وطلب من الطلبة والخريجين بأن يكون لهم دور بحثي في الأحتفال القادم، وتكلم فى موضوع عن المحبة والاتضاع فى احداث الميلاد وشخصيات الميلاد.

 

 

 

الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى البابا شنودة الثالث الإكليريكية البابا شنودة الأنبا إغناطيوس البابا كيرلس الأول

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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