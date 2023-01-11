جوشوا بيليه: جار التحضير لفيلم عن قصة حياة الأسطورة بيليه

قال جوشوا بيليه، ابن لاعب الكرة بيليه، إنه لم يكن لديه فكرة أن كل المصريين يعرفون والده، معقبًا: "أقدر هذا الاحترام والمشاعر لوالدي، وأشكركم على واجب العزاء".

وأضاف جوشوا بيليه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك أكثر من فيلم تم عرضه عن قصة حياة بيليه، لافتًا إلى أن هناك فيلم عن حياة بيليه وهو في سانتوس، وهي المدينة التي كان يعيش بها، وكذلك النادي الذي كان يلعب به، معقبًا: "أظن أن الشعب البرازيلي يحب بيليه جدًا، فكان دائمًا ما يوجد ما يُعرض عنه من سير ذاتية".

وأوضح أن هذه الفترة تشهد تتويج أكثر لبيليه، حيث أننا بدأنا نسمع كلام بأنهم سيضعون اسمه على أكثر من مدينة، وسيضعون اسمه على أكثر من ملعب، وسيقومون بنحت تماثيل له ويضعونها في الميادين العامة، معقبًا: "أظن أن الناس سيستمرون في الحديث عنها".

وأشار إلى أن بيليه لم يكن له تأثير فقط في كرة القدم، فقد كان له تأثير أيضًا في الجوانب الاجتماعية.