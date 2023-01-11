رئيس فوسفات مصر: جاهزون لإقامة مصنع حامض الفوسفوريك

أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، خلال حضور لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترح تقدم به برلماني بالمجلس عن دائرة الوادي الجديد، لإقامة مصنع لحامض الفوسفوريك والأسمدة بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، مؤكداً أن الشركة جاهزة تماما لإقامة المصنع من خلال القيام بدورها في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات.

وذكر أن الشركة نجحت من خلال توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول، بتوفير المادة الخام اللازمة لتشغيل مصنع حامض الفوسفوريك وهو ما تم بالفعل من خلال تجهيز وإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة بمنطقة " الزيات" في محافظة الوادي الجديد حيث تم تقدير 58 مليون طن من الخام بأنها كافية لتشغيل المصنع لمدة 25 عاما متواصلة.



وأضاف عبدالعظيم، أن الشركة جاهزة تماما لإقامة المصنع عقب الانتهاء مباشرة من توفير التمويل المادي اللازم لأعمال التشييد والتجهيزات الخاصة بالمصنع بعد إنهاء كافة كل العقود الرئيسية للمشروع وإعداد الموقف العام ومتطلبات التمويل من الدراسات الهندسية والدراسة التسويقية وكافة الأعمال المرتبطة بالمشروع.

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية وتنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول، لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات بهضبة أبوطرطور وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وإتاحة فرص عمل وإقامة وتنفيذ مشروعات جذب سكاني لمحافظة الوادي الجديد.

كما أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهاته ببدء العمل وتدشين موقع كشف منجمي جديد لخام الفوسفات في محافظة الوادي الجديد لينضم ضمن منظومة العمل التعديني التي تنفذه الوزارة لاستغلال ثروات الوطن التعدينية.

وأعلن الملا، أن الوزارة نجحت في تحقيق كشف تعديني ضخم في محافظة الوادي الجديد في منطقتين في هضبة "أبوطرطور" لإنتاج خام الفوسفات تكفى لتشغيل مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك ٢٥ عامًا مقبلة وأكثر من ذلك من خلال تحقيق اكتشافات جديدة في الهضبة التي يقدر الخام بها بحوالي مليار طن في إجمالي مساحتها الذي يصل لـ١٢٠٠ كم٢.