الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يوسف سالم الملقب بالمعجزة يوضح سر مهارات المصريين فى الإسكواش

يوسف سالم
يوسف سالم

أوضح يوسف سالم الحاصل على المركز الأول ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين فى الاسكواش تحت 17 عام والملقب بالمعجزة، سر مهارات المصريين في الإسكواش، قائلاً:"إن الإسكواش ليس كله مهارات، ويعتبر جزء كبير منه فيتنس".

 

وأضاف يوسف سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن لعبة الإسكواش تحتاج إلى رد فعل سريع جدًا، لافتاً إلى أنه يلعب مع النادي الأهلي. 

 

ومن جانبه، أكد مروان عسل الحاصل على المركز الأول ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين فى الاسكواش تحت سن الـ 15 عامًا، أنه لاعب بالنادي الأهلي، وأن مصر طوال الوقت على عرش الإسكواش.

 

وأكد أن السبب فى تقدم مصر يرجع لـ المدربين الكبار الموجودين فى مصر، لافتًا إلى أن مصر حصدت 25 ميدالية ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين، وأنه حصل على ميدالية ذهبية، وأن أصعب مباراة له بالبطولة كانت أمام لاعب مصري. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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