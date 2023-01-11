الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر يعبر بارما بصعوبة ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا

إنتر وبارما
إنتر وبارما

تغلب إنتر على نظيره بارما بهدفين لهدف، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء في إطار مباريات دور الـ 16 بكأس إيطاليا.

حامل اللقب قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين بصعوبة في الأوقات الأخيرة من الشوط الثاني والأشواط الإضافية.

تقدم بارما عن طريق يوريتش في الدقيقة 38 بتسديدة صاروخية رائعة سكنت شباك أونانا، وأدرك لاوتارو مارتينيز التعادل في الدقيقة 88 بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك جيانلويجي بوفون.

وفي الدقيقة 110 من الشوط الثاني الإضافي سجل المدافع المخضرم أتشيربي هدف الفوز، من رأسية باغتت بوفون.

موعد إعادة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن موعد إعادة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فسُتقام المباراة يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على ملعب مولينوكس ستاديوم معقل فريق “الولفز” في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلاقي الفائز في تلك المباراة، فريق برايتون في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتنص قواعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل في الدور الثالث خلال 10 أيام من إقامتها، على ملعب الفريق الخصم، من أجل تحديد المتأهل للدور المقبل.

أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل جونزالو جيديز، هدف المباراة الأول في الدقيقة 26، حيث أخطأ أليسون في تمرير الكرة إلى أرنولد، لتصطدم بقدم جيديز، ويسكن الكرة على يمين أليسون حارس الريدز.

وأدرك داروين نونيز التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بتمريرة حاسمة من أرنولد، حيث مرر الأخير كرة طولية، سددها نونيز من مرة واحدة في الشباك.

وفي بداية شوط المباراة الثاني، سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 52 بعد خطأ من المدافع توتيز جوميز الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس المرمى قبل أن يخطف صلاح الكرة ويسددها بسهولة في المرمى.

وسجل هوانج هي تشان، الهدف الثاني لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 66، حيث تبادل هوانج عدد من التمريرات القصيرة مع ماتيوس كونيا، انتهت بإحرازه الهدف الثاني.

إنتر بارما كأس ايطاليا لاوتارو بوفون

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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