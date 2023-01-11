البنك الدولى: أى صدمات معاكسة للاقتصاد العالمى ستؤدى إلى ركود فى 2023

حذر البنك الدولى من أن أى صدمات معاكسة للاقتصاد العالمى فى عام 2023 قد تؤدى إلى ركود.



وأفاد البنك الدولى - فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نصف السنوى - بأن وسط ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة فى أوكرانيا، فإن الاقتصاد العالمى فى حالة محفوفة بالمخاطر مع اقتراب العام الجديد.



وقال التقرير: "تباطأ النمو العالمي إلى درجة أن الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الانزلاق إلى الركود .. بعد ثلاث سنوات فقط من الخروج من الركود الناجم عن الوباء فى عام 2020".



وخفض البنك الدولى توقعاته للنمو لهذا العام، متوقعًا أن الاقتصاد العالمى سينمو بنسبة 1.7% فقط فى عام 2023. وفى تقرير يونيو الماضى، توقعت المؤسسة المالية الدولية معدل نمو 3%.



وشهدت الولايات المتحدة وأوروبا والصين انخفاضًا فى توقعات النمو الفردية أيضًا. وتوقع البنك الدولى أن تواجه الولايات المتحدة معدل نمو 0.5% فى عام 2023، بينما سينخفض النمو فى أوروبا إلى 0%، وينخفض معدل النمو فى الصين 0.9 نقطة مئوية إلى 4.3%.