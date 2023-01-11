الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ36 صاروخًا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن المكتب التمثيلي لمدينة دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن قوات كييف استهدفت مقاطعات "كيفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسك" ومدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 36 صاروخًا من طراز "MLRS".


وذكر المكتب - عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القوات الأوكرانية استهدفت قرية تونينكايا ومقاطعتي كيفسكي، وكويبيشيفسكي بـ 20 صاروخًا، علاوة على استهدافها قرية "نيتيلوفو" بمنطقة كيروفسك في دونيتسك بـ 6 صواريخ أمريكية من طراز MLRS.


وأشار إلى أن قوات كييف استهدفت بالتزامن مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك بـ 10 صواريخ من منظومة "MLRS" متعددة الإطلاق، وكذا استهدافها منطقة لينينسك في مدينة دونيتسك، بـ 5 قذائف "ناتو" من عيار 155 ملم.


يشار إلى أن مدينة "ياسينوفاتايا" تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال مدينة دونيتسك، وتضم واحدة من أكبر محطات السكك الحديدية في الاتحاد السوفيتي سابقًا.

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عام الفلاح المصرى

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