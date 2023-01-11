الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يتأهلان لنصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يوناتيد وتشارلتون
مانشستر يوناتيد وتشارلتون

تأهل مانشستر يونايتد لنصف نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية "كاراباوا كاب" موسم 2022-2023، بانتصاره على ضيفه تشارلتون أثلتيك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" في دور ربع النهائي.

هدف المباراة الأول عن طريق البرازيلي أنتوني في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من متابعة لتمريرة مواطنه فريد.

واستطاع البديل ماركوس راشفورد تسجيل الهدفين الثاني والثالث لـ مانشستر يونايتد في الدقيقتين 90،94، مؤكدًا انتصار فريقه ومؤمنًا عبوره لدور نصف النهائي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشارلتون أثلتيك في كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشارلتون أثلتيك في كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية كالآتي:

في حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - مينو

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني إيلانجا

وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بانتصاره على بيرنلي بهدفين دون مقابل، فيما فاز تشارلتون أثلتيك على برايتون بهدف نظيف.

نيوكاسل يونايتد يتأهل لنصف النهائي بانتصار على ليستر

ولحق نيوكاسل يونايتد بـ مانشستر يونايتد في دور نصف النهائي، بانتصاره على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

الهدف الأول جاء عن طريق بيرن في الدقيقة 60 بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى بعد اقتحامه منطقة جزاء ليستر سيتي.

وأكد البرازيلي جويلنتنون انتصار نيوكاسل يونايتد بهدف ثان في الدقيقة 72، مقصيًا به ليستر سيتي.

وتُستكمل مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون، فيما يلتقي ولفرهامبتون بنظيره نوتنجهام فورست.

مانشستر يونايتد كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية كاراباوا كاب تشارلتون أثلتيك انتوني راشفورد

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