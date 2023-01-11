الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى الجهاز الهضمى والكبد يوضح دور المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز الرعاية الأولية

قافلة طبية
قافلة طبية

أوضح الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، دور المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز الرعاية الأولية، قائلا:"إننا نشهد خلال هذه الفترة تطوير في منظومة الصحة في مصر مابين تقديم خدمات مختلفة وتقريب الخدمات، بحيث لا يكون المريض مضطر لقطع مسافات طويلة حتى يحصل على الهدمة الطبية".

 

وأضاف خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن من ضمن الأشياء التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يوجد جهاز طبي متواجد في العالم، ولا يتوفر لدينا، لافتاً إلى أن دخول التكنولوجيا في الكشف الطبي يتطور يومًا بعد يوم. 

 

وأوضح أن الأطباء المصريين على مستوى حرفية مثلهم مثل أطباء أكبر دول العالم، لافتاً إلى أن ما يفرقنا دائمًا هو أننا دائمين القول بأن الأجهزة الطبية الخاصة بنا ليست حديثة، وبأن كبار دول العالم يمتلكون التكنولوجيا، معقبًا:"الحمد لله أصبحنا نمتلك هذه التكنولوجيا وهذه الأجهزة، كما تم التدريب الكافي عليها، وبالتالي أصبحنا نقدم للمواطنين أفضل خدمة صحية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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