صدور رواية «سلام على إبراهيم» لـ«محمد عفيفي» قريبًا

يصدر قريبًا عن دار الشروق رواية «سلام على إبراهيم»، للمؤرخ الدكتور محمد عفيفي.

الدكتور محمد عفيفى، مؤرخ وأكاديمى مرموق، تولى من قبل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يونيو عام 2014 إلى يونيو من عام 2015.

ومن أبرز مؤلفاته: رواية “يعقوب”، الأقباط فى العصر العثمانى، الدين والسياسة فى مصر المعاصرة، عرب وعثمانيون، خمسون عامًا على العدوان الثلاثى، التاريخ والموسيقى (دراسات فى التاريخ الاجتماعى للموسيقى)، شبرا: إسكندرية صغيرة فى القاهرة، نوافذ جديدة "تاريخ آخر لمصر"، بجانب محطات بحثية وتعليمية ونقدية كبرى.

