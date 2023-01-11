الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

من يمتلك مفاتيح الطاقة النووية؟.. أحمد سلطان يكشف أسباب توسع الدول فى إنتاجها النووى

الطاقة النووية
الطاقة النووية

قال الدكتور أحمد سلطان، إن إنشاء محطة إنتاج الطاقة النووية تستغرق من 5 إلى 8 سنوات، لافتاً إلى أن العمر الإفتراضي للمحطة يتراوح من 60 إلى 80 عام، ويبلغ تكلفة إنشاء المحطة  التي تتكون من أربع مفاعلات حوالي 20 مليار إلى 30 مليار دولار. 

 

وأضاف سلطان، خلال لقاءه ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن العالم يحتاج إلى 100 محطة نووية، لافتا إلى أن العالم يضم 17% طاقة متجددة، 10% طاقة نووية، و 83% طاقة حرارية. 

 

 وأوضح أن العالم يستهدف في 2035، أن يصل إلى 67% للطاقة المتجددة، ومن حوالي من 13% إلى 15% في الطاقة النووية، وبقية النسبة من 23%  إلى 25% طاقة حرارية.، كما يستهدف العالم الوصول إلى زيرو انبعاثات كربونية بضرورة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة.

 

وأشار إلى أن الطاقة النووية لا تصدر انبعاثات وهي صديقة للبيئة، كما أن فاعلية الطاقة أكبر والتكلفة أقل، وهو ما يميز روسيا أنها تصدر هذه الصناعة بتكلفة أقل، وأكثر فاعلية مع الحفاظ على منظومة السلامة الشاملة.

 

كما أكد أن الدولة المصرية تمتلك حوالي 20% طاقة متجددة، و80% طاقة حرارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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