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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يبحث الكثير من المغتربين عن سعر الريال السعودي في مصر لمعرفة أخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري من أجل إرسال التحويلات المختلفة لذويهم المقيمين في مصر.

 

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 11-1-2023

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم  الأربعاء 11-1-2023 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي للشراء 7.33 جنيه و للبيع 7.36 جنيه 
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 11-1-2023 
 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي للشراء 7.28 جنيه للبيع 7.31 جنيه 
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 11-1-2023 
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر للشراء 7.29 جنيه  للبيع7.31 جنيه
 

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم الأربعاء 11-1-2023 
 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 7.31 جنيه  وللبيع: 7.36 جنيه 
 

سعر الريال السعودي في بنك cib  اليوم الأربعاء 11-1-2023 
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib للشراء 7.28 جنيه للبيع 7.33 جنيه
 

سعر الريال السعودي في بنك QNB اليوم الأربعاء 11-1-2023 

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 7.353 جنيه وللبيع 7.37 جنيه 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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