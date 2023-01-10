برلمانى يناقش مع أمناء مستقبل وطن خطة عمل الحزب بالبحيرة

اجتمع محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة بأمناء مراكز المحافظة، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال الفترة المُقبلة.

تناول الإجتماع، مناقشة التوسع فى إقامة الندوات التثقيفية، والتي تسهم في توعية الشباب، والعمل علي توجيه قدرات الشباب والاهتمام بالمواهب الشابة ودعمها من قبل الحزب.

كما تناول الاجتماع، التأكيد على إنشاء وحدات حزبية جديدة وتمثيل جميع العائلات بها، والعمل على زيادة إقامة قوافل طبية بالوحدات الحزبية تفعيلًا لدور الوحدات الحزبية، كما يتم تكليف أمناء الوحدات الحزبية من قبل أمناء المراكز والأقسام باستقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين بكل قرية وعرضها على الهيئة البرلمانية للحزب تفعيلًا للدور الخدمى داخل الوحدات الحزبية.

وخلال كلمتة، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين - عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة، علي اهتمام الحزب الكامل بالوحدات الحزبية وتفعيلها، وذلك من خلال حصر كامل لمشاكل القري والنجوع ورفعها للهيئة البرلمانية للحزب لدراسة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.

وأشار "أمين المحافظة" أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا كبيرا من قبل نواب الحزب من أجل استقبال طلبات المواطنين وسرعة إنجازاها واستغلال مقرات الحزب المنتشرة بالأقسام والمدن والوحدات الحزبية لاستقبال طلبات المواطنين.

فيما نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي البحيرة، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز المحمودية، لقاء جماهيريا موسعا في قرية عثمان عبدالعال التابعة لمركز المحمودية، وذلك لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه الأهالي بالقرية، وكذا تقديم بعض الطلبات الخاصة بأهالي القرية للنائب والتي وعد بحلها، والتأكيد على دعم الحزب وانحيازه الدائم للمواطن والعمل على حل مشاكله.