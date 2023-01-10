الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نائب وزير الزراعة: الرئيس السيسى مهتم جدًا بالمزارعين ويوجه بدعمهم دائمًا

المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بالمزارعين ويوجه بدعمهم دائمًا.

وأضاف الصياد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أنه إذا أردنا أن ننهض ببلدنا، فعلينا تشجيع عناصر الإنتاج، وحتى يتم تشجيعها فلا بد أن يكون لديها ربح، وبالتالي يجب توفير كل المقومات لها وفي نفس الوقت يكون سعر المحاصيل التي يتم بيعها سعرًا مجزيًا. 

وأوضح أننا نتابع اهتمام الرئيس بالأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإنتاج، بحيث أن الظروف العالمية والتي تسببت في عمل مأزق للعملة الأجنبية، حيث إننا نعتمد على الاستيراد في الكثير من الأشياء، أكثر من صادراتنا. 

وأشار الصياد إلى أنه يجب أن يتم تقليل الواردات وزيادة الصادرات، حيث يجب الاهتمام بالمزارع من خلال توفير التقاوي التي تعطيه إنتاجية عالية، وتوفير الإرشادات وكل المقومات له وكذلك توفير الأسمدة، ومن ثم بيع محصوله بسعر مربح له.

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