الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اقت

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

مع صباح كل يوم يبحث المواطنون عن الملاذ الآمن لأموالهم، وكيفية المحافظة عليها، مع ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل يومي، ويتم البحث عن أسعار الذهب في مصر ومقدار الارتفاع فيه.

ويعتبر المعدن الأصفر الذهب هو الأكثر بحثا من المواطنين من أجل استثمار أموالهم في الذهب سواء مجوهرات للزينة، أو سبائك الذهب مختلفة الأوزان. 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر شراء في الأسواق المصرية. 

سعر جرام الذهب من عيار 24

1977.25 جنيه للبيع

1960 جنيها لشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 22

1812.5 جنيه للبيع

1796.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1730 جنيها للبيع

1715 جنيها للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 18

1482.75 جنيه للبيع

1470 جنيها للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 14

1153.25 جنيه للبيع

1143.25 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 12

988.5 جنيه للبيع

980 جنيها للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 9

741.5 جنيه للبيع

735 جنيها للشراء

 

سعر الجنيه الذهب 
13840 جنيها للبيع

15120 جنيها للشراء
 

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب  خلال الفترة المقبلة وسط اتجه صعودي للسعر العالمي وارتفاع سعر الدولار.

وكان قد شهد سعر الذهب تزايد في الإقبال على الشر اء ما أدى إلى تحقيقه أرقام قياسية، وعقب الارتفاع اتجه عدد من المدخرين إلى جني الأرباح ما أحدث توازنا بالسوق وتراجع تدريجي في أسعار الذهب.

اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب في مصر الذهب اليوم في مصر الذهب في مصر الذهب اليوم سعر الجنية الذهب سعر جرام الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-1-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟