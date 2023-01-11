أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

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مع صباح كل يوم يبحث المواطنون عن الملاذ الآمن لأموالهم، وكيفية المحافظة عليها، مع ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل يومي، ويتم البحث عن أسعار الذهب في مصر ومقدار الارتفاع فيه.

ويعتبر المعدن الأصفر الذهب هو الأكثر بحثا من المواطنين من أجل استثمار أموالهم في الذهب سواء مجوهرات للزينة، أو سبائك الذهب مختلفة الأوزان.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر شراء في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب من عيار 24

1977.25 جنيه للبيع

1960 جنيها لشراء



سعر جرام الذهب من عيار 22

1812.5 جنيه للبيع

1796.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1730 جنيها للبيع

1715 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1482.75 جنيه للبيع

1470 جنيها للشراء



سعر جرام الذهب من عيار 14

1153.25 جنيه للبيع

1143.25 جنيه للشراء



سعر جرام الذهب من عيار 12

988.5 جنيه للبيع

980 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

741.5 جنيه للبيع

735 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

13840 جنيها للبيع

15120 جنيها للشراء



ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة وسط اتجه صعودي للسعر العالمي وارتفاع سعر الدولار.



وكان قد شهد سعر الذهب تزايد في الإقبال على الشر اء ما أدى إلى تحقيقه أرقام قياسية، وعقب الارتفاع اتجه عدد من المدخرين إلى جني الأرباح ما أحدث توازنا بالسوق وتراجع تدريجي في أسعار الذهب.