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أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023
مع صباح كل يوم يبحث المواطنون عن الملاذ الآمن لأموالهم، وكيفية المحافظة عليها، مع ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل يومي، ويتم البحث عن أسعار الذهب في مصر ومقدار الارتفاع فيه.
ويعتبر المعدن الأصفر الذهب هو الأكثر بحثا من المواطنين من أجل استثمار أموالهم في الذهب سواء مجوهرات للزينة، أو سبائك الذهب مختلفة الأوزان.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023
في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 وخاصة عيار 21 الأكثر شراء في الأسواق المصرية.
سعر جرام الذهب من عيار 24
1977.25 جنيه للبيع
1960 جنيها لشراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1812.5 جنيه للبيع
1796.75 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1730 جنيها للبيع
1715 جنيها للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1482.75 جنيه للبيع
1470 جنيها للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1153.25 جنيه للبيع
1143.25 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
988.5 جنيه للبيع
980 جنيها للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
741.5 جنيه للبيع
735 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب
13840 جنيها للبيع
15120 جنيها للشراء
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة وسط اتجه صعودي للسعر العالمي وارتفاع سعر الدولار.
وكان قد شهد سعر الذهب تزايد في الإقبال على الشر اء ما أدى إلى تحقيقه أرقام قياسية، وعقب الارتفاع اتجه عدد من المدخرين إلى جني الأرباح ما أحدث توازنا بالسوق وتراجع تدريجي في أسعار الذهب.