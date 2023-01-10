سعد سمير بعد فوزه بلقب «الدوم»: «المتحدة» أوفت بوعدها (فيديو)

كشف سعد سمير، الفائز بلقب الموسم الأول لبرنامج "الدوم"، عن فئة التمثيل، عن تفاصيل تجربته بالبرنامج، مؤكدًا أن صديقه هو من قدم له بالبرنامج وأرسل فيديو له.

ارتجاله خلال مشهد شارلي شابلن

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ذهب لعمل "أوديشن"، بدون قلق أو خوف، مؤكدًا أنه خلال أدائه مشهد "شارلي شابلن" على المسرح نسي بعض المواقف، وكان سيطلب الإعادة ولكنه أكمل وارتجل حتى وصل للنقطة التي يريدها.

وأوضح أنه بعد فوزه بلقب "الدوم"، الأول الدنيا اختلفت كثيرًا والناس تعرفه في الشارع، وتطلب التقاط صور معه، خاصة كبار السن وهذا ما يسعده.

وعن أعماله بعد البرنامج قال إنه شارك في مسلسل "بينا ميعاد"، ويعمل في مسلسل جديد "الأصلي"، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية راعية برنامج "الدوم"، أوفت بوعدها ولم تتركهم إلى الآن.