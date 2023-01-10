جولة مفاجئة لوزيرة خارجية ألمانيا بمدينة «خاركيف» الأوكرانية

اجرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

الزيارة هي الأولى لمسئول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، وفقًا لما ذكره بيان وزارة الخارجية الألمانية.

وتابع البيان: "في خاركيف، أعلنت أنالينا بيربوك التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها وصديقها دميترو كوليبا، عن أن سكان أوكرانيا يمكنهم الاعتماد على تضامننا ودعمنا فيما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس".

وتم الإعلان عن زيارتها عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية، وفق فرانس برس.

زار العديد من زعماء الدول الغربية أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يصل أي منهم إلى أقصى الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على عدة مناطق.

وتعرضت خاركيف للقصف عدة مرات من بداية النزاع، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من الدفاع عنها وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومترًا عن المدينة.