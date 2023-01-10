محلل اقتصادى: أوروبا لديها احتياطى فى الغاز بمعدل 90%

قال أحمد عبود، المحلل الاقتصادي، إن القارة الأوروبية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية اتجهت إلى تخزين الغاز الطبيعي من أجل استخدامه في فصل الشتاء، ولهذا الكثير من دول أوروبا لديها احتياطي في الغاز بمعدل ٩٠٪.

تخزين الغاز

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أوروبا الآن استطاعت تخطي هذا الشتاء بشكل آمن من حيث مخزون الطاقة، ولكن ما زالت تعاني من التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة نظرًا لتدهور الوضع الاقتصادي بشدة.

وأضاف في حديثه، أن أوروبا تحاول السيطرة على التضخم الاقتصادي ووقف الارتفاع المستمر لمعدلات الفائدة حتى يستطيع المواطن العيش.

تأثيرات الحرب

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله وليس طرفي الحرب فقط، ولهذا لا أحد يستطيع القول إن الحرب ستمر بسلام لما تركته من نتائج سلبية اقتصادية منذ نشوبها.