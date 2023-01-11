مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

يقدم موقع الدستور تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين كي يؤدوا الفروض في مواعيدها المحددة في أماكن عملهم أو دراستهم كلا حسب ظروفه.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:١٣ م

صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٢:٥٥ م

صلاة المَغرب ٥:١٤ م

صلاة العِشاء ٦:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص

الشروق ٧:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٢:٥٧ م

صلاة المَغرب ٥:١٦ م

صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٢:٥٨ م

صلاة المَغرب ٥:١٨ م

صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٠١ م

صلاة المَغرب ٥:٢٠ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص

الشروق ٧:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٢:٤٦ م

صلاة المَغرب ٥:٠٥ م

صلاة العِشاء ٦:٢٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:٠٦ م

صلاة العِشاء ٦:٢٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٣٨ ص

الشروق ٧:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٧ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٩ م