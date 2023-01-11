مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023
يقدم موقع الدستور تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين كي يؤدوا الفروض في مواعيدها المحددة في أماكن عملهم أو دراستهم كلا حسب ظروفه.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٥ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة
صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٢:٥٥ م
صلاة المَغرب ٥:١٤ م
صلاة العِشاء ٦:٣٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص
الشروق ٧:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٢:٥٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٦ م
صلاة العِشاء ٦:٣٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٨ م
صلاة المَغرب ٥:١٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص
الشروق ٧:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٢:٤٦ م
صلاة المَغرب ٥:٠٥ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٧ م
صلاة المَغرب ٥:٠٦ م
صلاة العِشاء ٦:٢٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٥:٣٨ ص
الشروق ٧:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م