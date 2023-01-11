الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع الدستور تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 والتي يبحث عنها الكثير من المصلين كي يؤدوا الفروض في مواعيدها المحددة في أماكن عملهم أو دراستهم كلا حسب ظروفه. 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 11-1-2023 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٢:٥٥ م
صلاة المَغرب ٥:١٤ م
صلاة العِشاء ٦:٣٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص
الشروق ٧:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٢:٥٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٦ م
صلاة العِشاء ٦:٣٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٨ م
صلاة المَغرب ٥:١٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٢٠ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص
الشروق ٧:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٤ م
صلاة المَغرب ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٢:٤٦ م
صلاة المَغرب ٥:٠٥ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٧ م
صلاة المَغرب ٥:٠٦ م
صلاة العِشاء ٦:٢٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٥:٣٨ ص
الشروق ٧:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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