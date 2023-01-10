«عمليات كركوك» تعيد تقييم خططها الأمنية لسد الثغرات أمام الإرهابيين

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك العراقية، اللواء الركن جبار نعيمة الطائي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تقييم الخطط الأمنية في المحافظة وانتشار القطاعات الأمنية، فيما كشف عن خطة لسد جميع الثغرات أمام المحاولات الإرهابية.

وقال الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك باشرت مع بداية العام الحالي إعادة تقييم جميع الخطط الأمنية وانتشار القطاعات العسكرية بما يتلاءم وحجم التحديات التي تواجه محافظة كركوك.

وأضاف: "الشريط الحدودي لمحافظة كركوك يقع ضمن تضاريس مختلفة سواء المرتفعات الجبلية أو الأراضي الزراعية والوديان والممرات المائية، فضلًا عن محاذاتها مع حدود إقليم كردستان"، مؤكدًا أن قيادة المقر المتقدم تعمل على نشر كامل القطاعات العسكرية لسد جميع الثغرات التي يحاول الإرهابيون استغلالها للاعتداء على القوات الأمنية والمواطنين".