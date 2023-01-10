الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسبوع مميز للمحترفين المصريين فى الدوريات الأوروبية.. «صلاح» الأبرز

كوكا
كوكا

شهد الأسبوع الجاري تألقا لافتا من محترفينا في الدوريات الأوروبية، حيث تألقوا مع فرقهم في مباريات الدوري والكأس.

البداية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل في تعادل الريدز مع وولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي ذات اليوم السبت 7 يناير سجل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي هدفا في فوز فريقه على فيري في كأس فرنسا بهدفين نظيفين.

بينما كان أمس الاثنين 9 يناير يوما مميزا لمحترفينا أيضًا، حيث سجل أحمد حسن "كوكا" هدفين في فوز فريقه ألانيا سبور على طرابزون سبور بخماسية مقابل هدف في الدوري التركي.

وسجل أحمد حجازي مدافع المنتخب ونادي اتحاد جدة السعودي، هدف في تعادل فريقه مع الشباب بهدف لكل فريق في قمة الدوري السعودي.

وأخيرًا سجل محمد النني أول أهدافه مع أرسنال الإنجليزي هذا الموسم أمام أوكسفورد في كأس الاتحاد في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة للجانرز.

أوناي إيمري يرغب في ضم محمد النني إلى أستون فيلا

وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية في تقريرها، فإن نادي أستون فيلا أبدى رغبته في التعاقد مع محمد النني، في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الجاري.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أبدى إعجابه بقدرات محمد النني، مُشيرة إلى أنه يريد العمل معه مجددًا، مستغلًا عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم في مباريات أرسنال منذ انطلاق الموسم الحالي 2022/ 2023.

ولعب محمد النني تحت قيادة أوناي إيمري في أرسنال، قبل أن يرحل المدرب عن منصبه في نوفمبر 2019.

ونوّهت الصحيفة إلى أن محمد النني لا يُمانع الرحيل عن صفوف أرسنال، بشرط الحصول على 6 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي، ولكنه قد يرفض الانتقال إلى أستون فيلا، في ظل تراجع أداء الفريق بشكل عام.

محمد صلاح صلاح ليفربول الدوريات الأوروبية مصطفى محمد حجازي النني

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وائل لطفي

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