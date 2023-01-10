الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بجوائز مليون جنيه.. الأوقاف تطلق «اكتشاف» لتبنى المواهب والنوابغ فى مجال الدعوة

الأوقاف
الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، وترصد لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وتضم أربعة فروع

الفرع الأول: الصوت الذهبي، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.

الفرع الثاني: القارئ الصغير لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

الفرع الثالث: الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

الفرع الرابع: الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

وستبدأ المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية في مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين في كل فرع، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالي في موعد أقصاه 31 يناير الجاري:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAnTQBP933f__UqNWhwn0rtE6UclTRWlm_z1OSe_uGlfd7Hw/viewform

المواهب في مجالات الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني الصوت الذهبي قراءة القرآن الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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