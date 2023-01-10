فى اليوم الثانى للمناقشات.. الشيوخ يوافق نهائيًا على دراسة أبوهشيمة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمية ورفعها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة وسط إشادات من الحكومة وأعضاء المجلس على ما تضمنته الدراسة من محاور وتوصيات تصب جميعها فى مصلحة اقتصاد الفرد والاقتصاد الوطنى.



وقد أوصت الدراسة بالعديد من المقترحات وآلية تنفيذها.. وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.