الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ندوة «رأس المال الثقافى.. تداعيات كارثية لتوظيف خاطئ» فى نادى القصة السبت

نادي القصة
نادي القصة

يستضيف «نادي القصة»، بالتعاون مع «صندوق التنمية الثقافية»، ندوة بعنوان «رأس المال الثقافي.. تداعيات كارثية لتوظيف خاطئ»، في تمام الساعة الثالثة من عصر السبت المقبل، في مركز «طلعت حرب الثقافي» بالسيدة نفيسة.

تتناول الندوة «جذور رأس المال الثقافي ومكوناته من ذكاء وقدرات عقلية عالية وصحة بدنية ومكانة عائلية ومنصب في تحقيق أهداف اجتماعية قد تكون إيجابية كفعل الخير والسعي إلى الارتقاء بالمجتمع والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للآخرين، وقد توظف هذه المكونات وبشكل غير أخلاقي لتحقيق أهداف خاصة بمالكها تتعارض مع طموحات المجتمع كالتباهي وتحقيق مكانة اجتماعية واقتناص منصب وتكوين ثروات بغير الطرق المشروعة».

تتطرق الندوة أيضاً إلى «مظاهر استغلال رأس المال الثقافي في المجتمع المصري وتأثير ذلك على تطلعاته للنهوض والارتقاء ودور المنظومة التعليمية والخطاب الديني في توجهات الأفراد نحو استثمار رأسمالهم الثقافي».

يشارك في الندوة الدكتور حسام عقل، أستاذ النقد الأدبي في جامعة عين شمس، والدكتورة منال علام، وكيل وزارة الثقافة، والدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أشرف توفيق، أستاذ السيناريو بأكاديمية الفنون.

يدير الندوة الكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي، بحضور الدكتورة غادة المسلمي، مديرة مركز «طلعت حرب الثقافي» والروائي والناقد حسن الجوخ، نائب رئيس نادي القصة، والروائي والناقد الدكتور سيد نجم، أمين صندوق النادي، والروائي والناقد محمد قطب عضو مجلس إدارة النادي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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