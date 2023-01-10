أشرف زكى: مسلسل الاختيار خلق حالة من الانتماء لدى المواطنين

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الفنية، أهمية الفنون كونها تعد قوة ناعمة للدول، مشيرا إلى أن السياسة موجودة في الفن، والفن يعد إحدى أدوات الشعوب وقوتها الناعمة.

وأوضح زكي أن مسلسل "الاختيار" خلق حالة من الانتماء لدى المواطنين فعندما يغيب الفن تتأثر السياسة، مضيفا: “الفن استطاع أن يلعب دورا إيجابيا”.

جاء ذلك خلال لقاء مكتبة الإسكندرية اليوم بعنوان «السياسة والفن.. علاقات جدلية وسياقات مشتركة»، وذلك في ثاني جلسات سلسلة الحوارات التي تجريها مكتبة الإسكندرية، والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتورة مي مجيب، مقدمة اللقاء، وبحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الفنية، وأدارت الحوار الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتحدث نقيب المهن الفنية عن أهمية المسرح والسينما والدراما، في تغيير الظواهر السلبية، وكذلك القوانين المعيقة للحياة، قائلا: "لست مؤمنا بالرقابة والفن يغير القوانين".

ومن جهتها، قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفن لا ينتج في فراغ ولكن من خلال محيط يتكون من سياسة وثقافة، موضحة أن أى تغيرات في المجتمع تؤثر على الإنتاج الفني.

وأضافت شرف الدين أن الجمهور يتدخل في شروط إنتاج السينما فهو يتحكم في نوعية السينما لأنه يقوم بدفع أموال مقابل المشاهدة؛ فالجمهور المصري يبحث عن نفسه داخل العمل الفني.

وأكدت أهمية أن تظل هناك رقابة على الإنتاج السينمائي لما لها من خطورة لأنه يجمع بين الصوت والصورة ويتغلغل في عقول المشاهدين.

وقالت شرف الدين إن القوانين الرقابية تعبر عن السلطة السياسية، فالدولة تتدخل في صناعة الأفلام عبر المحظورات الرقابية ويظهر مدى حرية المجتمع من القوانين الرقابية الموضوعة.