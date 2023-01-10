عائلة فتاة تجبر شابًا على ارتداء «قميص نوم» بالدقهلية

شهدت قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة بعد قيام مجموعة مسلحة بخطف أحد الشباب من أحد المقاهي بالقرية، بعد إطلاق وابل من النيران مما أدى إلى إصابة أحد رواد المقهى، وقاموا باصطحاب الشاب الآخر المطلوب إلى منطقة فتاة قد تقدم لخطبتها لكونه مرتبطين ببعضهما، ورفضت أسرتها، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية، وقاموا عقب ذلك بنزع ملابسه، وارغموه على ارتداء قميص نوم حريمي، وقاموا بتصويره وتهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى، ثم تركوه بالشارع وتم نقله إلى المستشفى عقب ذلك، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري على أحد المقاهي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة، واختطاف آخر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة من عائلة "المغازي" بالهجوم على مقهي وإطلاق نار بشكل استعراضي عشوائي ، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب، وقيامهم بخطف اخر إلى مكان تمركز عائلتهم وقاموا بالتعدي على الشاب ، وإجباره على ارتداء قميص نوم.

وتبين إصابة شاب يدعى " إبراهيم .خ .أ. ح" ١٩ سنة وتم نقلة إلى مستشفى نبروه العام إثر تعرضه لطلق ناري وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة الحالة المرضية وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام و بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وجاري ضبط أربعة آخرين مشاركين فى الواقعة .تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.