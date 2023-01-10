الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئاسة الفلسطينية: اجتماع منظمة التعاون رسالة تنديد واضحة بالاعتداءات الإسرائيلية

فلسطين
فلسطين

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير لباحات المسجد.

وقال السفير أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، إن الاجتماع يأتي بطلب من دولة فلسطين بعد اقتحام «بن جفير» باحات المسجد الأقصى.

وتابع “الرويضي” خلال مداخلة على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لفرض واقع جديد بخلاف الوضع القائم بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس، والذي يضعها تحت الإشراف الأردني.

وأشار إلى أهمية وجود إدراك عربي وإسلامي لمساعي حكومة نتنياهو وما تخطط له بشأن المسجد الأقصى، فاجتماع منظمة التعاون الإسلامي سيكون بمثابة رسالة واضحة من الدول الأعضاء حول انتهاكات المسجد الأقصى.

واختتم أن مندوب فلسطين بالمنظمة سيشرح الواقع الذي يشهده المسجد الأقصى، كما سيؤكد مطالب فلسطين بالحفاظ على الأوضاع القانونية التاريخية للمسجد.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير لباحات المسجد الأسبوع الماضي.

الرئاسة الفلسطينية القدس المسجد الأقصى فلسطين نتنياهو الإشراف الأردني الأردن

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