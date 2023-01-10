مقتنيات الريحاني وطليمات والتابعي وزيان.... افتتاح أول متحف لرموز ورواد الفن (فيديو)

تحدث الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، عن تفاصيل افتتاح أول متحف لرموز ورواد الفن المصري التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، إن المتحف يستهدف حفظ التراث المصري، وهناك مقتنيات هامة جدًا كان يجب فتحها للجمهور، فهو في غاية الأهمية حيث عملنا على إتاحة عرضها للجمهور في أسرع وقت ممكن.

وتابع أنه في البداية كان عدد المقتنيات قليل جدا ولكن تم التعامل مع جمعية أبناء الفنانين برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، حيث رحبوا بالفكرة واقتنعوا بها، مما أدى ذلك إلى تسليم مقتنيات الآباء والأجداد ووصل عدد المقتنيات إلى ما يفوق الـ70.

وأضاف أن المتحف لديه أجنحة متحفية شملت ملابس ومقتنيات مسارح الدولة، وهي المسارح التي قدم فيها هؤلاء النجوم فنهم العظيم وأثروا به الحياة الفنية المصرية، ونظرًا لخطة الدولة المصرية الهادفة إلى توسيع قاعدة العدالة السنوية، تم إتاحة هذه الأجنحة في عاصمة كل محافظة، وتوجد لدينا 18 محافظة حتى الآن.

واختتم أن الغرفة الرئيسية للمتحف مكونة من 4 غرف فيها المقتنيات من الأقدم، أي منذ عام 1870م حتى 1930م، مثل العود الأصلي لسيد درويش بالإضافة إلى العصا والطربوش ووثيقة الزواج الخاصة به، وعود الفنان والملحن للفنان والملحن داود حسني ونوت موسيقية مكتوبة بخط يده وطربوشه والعصا الخاصة به وخواطر بخط يده، وأسطوانات تراثية يرجع تاريخها إلى 100 سنة للفنان أبو العلا محمد وسلامة حجازي وسيد درويش وكتب في التراث الموسيقي ومخطوطات مؤلفين مصريين من كتاب المسرح مثل مارون النقاش وبديعة خيري وأبو السعود الإبياري.