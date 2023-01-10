الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

«ساويرس الثقافية» ترد على تنازل شادى لويس عن جائزة أفضل عمل روائى

جائزة ساويرس الثقافية
جائزة ساويرس الثقافية

أعرب مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية عن أسفه الشديد لاعتذار الكاتب شادي لويس وتنازله عن جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي - فرع كبار الأدباء، دون إبداء أسباب، حيث قال في منشور له على الفيس بوك انه “ممتن لكل التهاني بفوز روايتي "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة" بجائزة ساويرس للرواية- كبار الكتاب، وسعيد بالتأكيد بالخبر وممتن للجنة الجائزة على اختيارها، وسأحتفظ بالجائزة لليلة واحدة، وفي الصباح هاكتب لإدارة الجائزة أعلن عن تنازلي عنها ماديا ومعنويا".

وأكد مجلس الأمناء أنه تم اختيار الرواية من لجنة التحكيم بمنتهى النزاهة والشفافية بناء على جدارة واستحقاق الكاتب وتميز الرواية دون أية اعتبارات أخرى، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق.

وفاز شادي بطرس بجائزة ساويرس الثقافية (فرع كبار الأدباء) عن روايته تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة، وهي الجوائز التي أعلنت بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

باقي الجوائز

أما عن باقي جوائز ساويرس فجاءت كالتالي: "فاز الكاتب الصحفي الراحل محمد أبوالغيط بجائزة ساويرس الثقافية ٢٠٢٣ خارج الأعمال الخاضعة للتحكيم بقيمة ١٥٠ ألف جنيه عن كتابه "أنا قادم أيها الضوء" وتحقيقاته الصحفية الاستقصائية، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد أبوالغار.

وفى النص المسرحي فاز كل من نص "موسيقى هادئة" لعماد مطاوع، ونص "لص بغداد" لأحمد نبيل وفى أدب الطفل "لماذا لا يطير التمساح" لأحمد قرني، مناصفة مع "قطتي تألف لـ أشرف أبواليزيد.

وفاز الكاتب شارل عقل عن روايته "أحمر لارنج"، بالمركز الأول، والكاتب أحمد أبراهيم إسماعيل عن روايته "أبو جامع"، بالمركز الثاني بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفاز الكاتب أحمد عبداللطيف بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع كبار الأدباء، عن مجموعته "مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية".

وفاز كل من الكاتب محمد البرمي عن مجموعته القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق"، بالمركز الثاني، والكاتب محمد سرور عن مجموعته "ثلاثة فخاخ لذئب واحد" بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع شباب الأدباء.

أما جائزة أفضل نقد أدبي، فحصل عليها مناصفة كتاب "الملك والمالك" لبهاء جاهين، وكتاب المعلم إبراهيم الجوهري للكاتب مجدي جرجس.

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الكاتب شادي لويس النص المسرحي تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة جائزة ساويرس جائزة ساويرس الثقافية شادي لويس مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية

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