الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلمانى: المجتمع المدنى عاد إلى دوره الصحيح

محمود القط
محمود القط

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يفتتح مشروعات إلا بعد انطلاقه فعليًا وتحقيقه العديد من النتائج على أرض الواقع.

وأكد، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن بداية تحرك التحالف الوطني كانت مع إطلاق عام المجتمع المدني عام 2022، فيما تحرك المجتمع المدني بالعديد من الخطوات لتغير قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع بيئة عمل أفضل ومناسبة لتحقيق أعلى نتائج للشعب المصري.

ونوه إلى أن المجتمعات بعد النضج تعتمد على 3 محاور رئيسية تتكون من "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" التي تنشئ حياة مجتمعية تساعد المجتمع على التحرك بوتيرة أسرع في كل مجالات الحياة في الزراعة والصناعة والعمل الأهلي والخيري وغيرها.

وأشار إلى أنه في الوقت السابق كان المجتمع المدني لا يعمل بشكله الصحيح، فيما نجح خلال السنوات الماضية في العودة إلى دوره في العمل الخيري أو التنموي الصحيح، وبعد إطلاق العام المدني وتعديل القوانين والتشريعات بدأ يظهر ما يسمى "التحالف الوطني"، وفي مصر أكثر من 52 ألف جمعية أهلية، وهذا يجعلها من أكبر الدول في عدد الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى أنه تتوفر لدينا القوانين التي تنظم أعمالها، مختتمًا أن الجمعيات الخيرية والأهلية تحالفت فيما بينها تحت مسمى "تحالف وطني".

الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني إطلاق عام المجتمع المدني تغير قانون الجمعيات الأهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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